Nie zajmuje się dziećmi Pachuta. Oceniła ich zachowanie

Celebrytka została zapytana o to jak odnajduje się w roli przysłowiowej macochy. - Dobrze się odnajduję. To są miłe, mądre i wesołe dzieci - wyznała Doda. - Umiesz się nimi zajmować, bawić? - dopytywała dziennikarka "Faktu". -To nie jest moja rola zajmować się dziećmi - przyznała szczerze.