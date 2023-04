Doda pozuje z Pachutem. Myśleli, że to Radosław Majdan.

Ostatnia fotografia Dody i Dariusza Pachuta wywołała wśród internautów niemałe zdziwienie. Niektórzy pomyśleli, że wrzuciła zdjęcie... z byłym mężem. Czy rzeczywiście Dariusz Pachut jest podobny do Radosława Majdana? Fani nie mają co do tego żadnych wątpliwości.