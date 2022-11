Nie zawsze taka krzykliwa. W rękach królowej Letycji nabiera klasy

Możemy powiedzieć to oficjalnie i z pełnym przekonaniem - czerwień to ulubiony kolor królowej Letycji. Monarchini pojawiła się na spotkaniu dotyczącym zdrowia psychicznego i opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Sant Boi de Llobregat. Królowa Hiszpanii pozostała wierna stylizacjom total look, ale tym razem postawiła na znacznie spokojniejszy odcień.