Drugi raz w tej samej sukience. Królowa Hiszpanii zadała szyku

Czerwień ulubionym kolorem królowej Hiszpanii

Królowa Letycja bardzo często widywana jest w czerwonych kreacjach. Być może jest to poniekąd zabieg "pijarowy", ale ten kolor pięknie ożywia śniadą karnację monarchini oraz doskonale współpracuje z brązującym makijażem. Królowa przebiera wśród najróżniejszych odcieni – winnego, karminowego, różanego. Ale to pomidorowa czerwień w wydaniu total look jest jej faworytką.