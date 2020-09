Królowa Letizia obchodzi 48. urodziny. Tak się zmieniała przez lata

Panująca królowa urodziła się jako Letycja Ortiz Rocasolano. Jej rodzice byli zwykłymi ludźmi, ją samą Hiszpanie znali z rodzimej telewizji. Wszystko zmieniło się, gdy poznała następcę tronu – Filipa. Lud nie przyjął Letycji z otwartymi ramionami, bo była rozwódką. Niechętni byli jej również król Jan Karol i jego małżonka Sofia, którzy dmuchali i chuchali na syna. Nikt nie spodziewał się, że odwróci się od nich plecami, zapowiadając, że albo ożeni się z dziennikarką, albo zrzeknie się tronu. To był wystarczający argument.

Królowa Letizia – 48. urodziny

Jej ojciec Filip przejął tron 18 czerwca 2014 r. po abdykacji Jana Karola (Juana Carlosa). Od tego czasu wraz z Letycją rządzą Hiszpanią. Wielu zwraca uwagę na to, jaką metamorfozę przeszła królowa.

Jakiś czas temu ujawniła, że ​​przeszła operację plastyczną twarzy w 2008 roku, chociaż pałac poinformował opinię publiczną, że miało to pomóc jej w problemach z oddychaniem. W październiku 2016 roku zaś jej siostra ostro zareagowała na plotki, że Letycja wstrzykuje sobie botoks. Oto, co Telma Ortiz Rocasolano powiedziała wówczas hiszpańskiej publikacji "Vida y Estilo": "Letycja jest z natury bardzo piękną kobietą. Wie, że operacja plastyczna to coś, czego się nie potrzebuje". Dodała, że ​​królowa "całkowicie sprzeciwia się używaniu botoksu".