Nie znała peselu ukochanego. Teraz Małgorzata Opczowska czeka, aż jej mąż wróci z Kijowa

Internauci postanowili dodać Małgorzacie Opczowskiej nieco otuchy w sekcji komentarzy. "Z całych sił trzymam kciuki za powrót pana Jacka. Proszę być silną, to wszystko musi się szybko zakończyć", "Chciałabym, żebyśmy wszyscy obudzili się w lepszym świecie. Życzę pani i pani mężowi szybkiego spotkania", "Pani Małgorzato, proszę być dobrej myśli. To zło musi się kiedyś skończyć, a pani mąż szczęśliwie wróci do domu" – czytamy.