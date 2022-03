Stefano Terrazzino o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. "Nie spodziewałem się"

Nagłe rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela dosłownie wstrząsnęło mediami społecznościowymi. Stefano Terrazzino, który doskonale zna parę, odniósł się do tej smutnej informacji wyznając, że nigdy by się tego nie spodziewał. - Nie wiemy, co dzieje się w czyimś życiu - powiedział tancerz.