Nie żyje Ari Behn – były mąż księżniczki Norwegii Marty Ludwiki

Ari Behn nie żyje – poinformowała norweska rodzina królewska. Behn był byłym mężem księżniczki Marty Ludwiki, pisarzem i dramaturgiem. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.

Norweska rodzina królewska wydała oświadczenie, w którym odniosła się do śmierci pisarza. "Z wielkim smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci Ariego Behna. Ari był ważną osobą w naszej rodzinie przez wiele lat i mamy ciepłe, miłe wspomnienia o nim" – powiedział król Harald V w wieczornym wystąpieniu 25 grudnia. "Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mieliśmy szczęście go poznać" – dodał.

Ari Behn – związek z Martą Ludwiką

Marta Ludwika studiowała na Uniwersytecie w Oslo, jest fizjoterapeutką. Za Ariego Behna wyszła 24 maja 2002 roku. Para doczekała się trzech córek. Najstarsza jest Maud Angelica, środkowa to Leah Isadora, najmłodsza – Emma Tallulah. Para rozwiodła się w 2016 roku.

"Czujemy się winni, ponieważ nie jesteśmy już w stanie wspólnie tworzyć bezpiecznej przystani dla naszych dzieci, które na to zasługują. Ale mamy nadzieję i wierzymy, że uda nam się utrzymać przyjaźń" – napisała wówczas księżniczka w swoim oświadczeniu.

Ari Behn – ofiara Kevina Spacey'ego?

Ari Behn by pisarzem i dramaturgiem. W 1999 roku zadebiutował zbiorem opowiadań "Trist som faen". Jego książki były tłumaczone na języki: duński, niemiecki, węgierski, islandzki i francuski. Jego debiutem dramaturgicznym była sztuka "Treningstimen", wystawiana w Teatrze Rogaland w Stavanger.

O Arim zrobiło się głośno po tym, jak oskarżył Kevina Spacey'ego o molestowanie, dołączając tym samym do sporego grona osób zarzucjących aktorowi podobne czyny. Do molestowania miało dojść podczas ceremonii wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla. Uroczystość prowadził właśnie Kevin Spacey. Według relacji Behna, aktor miał mu zaproponować wspólne wyjście na papierosa i tam złapać go za krocze.