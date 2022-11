Nie żyje gwiazda ostatniej edycji polskiego "Big Brothera". "Zabrała ją choroba"

- Wygram "Big Brothera", bo jeżeli będzie to cel, który będę chciała osiągnąć, to to zrobię - mówiła, wchodząc do programu. Nie pozwalała wchodzić sobie na głowę innym uczestnikom, ale nie kryła w sobie prawdziwych emocji. Opowiadając przed kamerami historię swojej rodziny, nie raz uroniła łzę. Zwłaszcza gdy mówiła o problemach alkoholowych rodziców.