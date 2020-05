Nie żyje Halina Szpilman. Żona Władysława Szpilmana miała 92 lata

Halina Szpilman, swojego przyszłego męża pierwszy raz spotkała w 1949 roku w Krynicy. Pojechała tam z koleżanką, do sanatorium. Była wówczas studentką II roku medycyny. Wyznała, że Władysław Szpilman przyglądał jej się na spacerze i czuła, że chce ją poznać. "Wciąż się spotykaliśmy, to na fajfach, to na tańcach, ale nie odważył się podejść" - wspominała. Rok później spotkali się ponownie, w tym samym miejscu. Zostali sobie przedstawieni i niedługo później Szpilman się jej oświadczył.

"Mąż miał różne propozycje, ale nie wyobrażał sobie życia gdzie indziej. Miał w salonie swój fotel i mówił zawsze: 'Na tym fotelu będę siedział do śmierci'. Niektórzy się dziwili, że nie wyjechał, że przecież tu, w Warszawie, stracił całą rodzinę. Ale on czuł się związany z Warszawą, z Polską. Nawet jak po koncertach miał możliwość pozwiedzać, to wolał jak najszybciej wracać. Był we Francji, gdy zaczęto mówić o stanie wojennym. Mógł zostać, ale nie wyobrażał sobie, aby w takim momencie być odciętym od domu" – powiedział w 2013 w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Halina Szpilman.