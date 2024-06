Mąż umarł na jej oczach. Żaden z partnerów nie dożył 50‑tki

W życiu prywatnym Marzeny Kipiel-Sztuki nie brakowało zawirowań. "Tak się ułożyło, że wszyscy moi partnerzy, a było ich czterech, nie dożyli do pięćdziesiątki" - mówiła w "Fakcie".

Co więcej, przedwcześnie odeszła też pierwsza miłość aktorki. Poznali się, kiedy Kipiel-Sztuka chodziła jeszcze do technikum budowlanego. Z mężczyzną również los obszedł się okrutnie

