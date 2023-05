Kipiel-Sztuka zabrała głos. Jest wstrząśnięta doniesieniami

- Co jakiś czas w kolorowej prasie i internecie pojawiają się jakieś rewelacje na mój temat. Parę razy mnie uśmiercano, wsadzano mi też do łóżka kochanków. W pandemii dowiedziałam się z mediów, że brakuje mi pieniędzy i organizuję zbiórkę, żeby mieć za co żyć. Potem kilka razy musiałam to dementować - podkreśliła serialowa Halinka ze "Świata według Kiepskich".