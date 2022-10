Marzena Kipiel-Sztuka jednoznacznie o zbiórce w sieci. "Rozpłakałam się"

- W ogóle nie organizowałam żadnej zbiórki, nie prosiłam nikogo o pomoc. Mam to szczęście do dziennikarzy, że lubią ze mną rozmawiać, pilnują, żeby te wywiady były autoryzowane, więc byłam zaskoczona. Ja rzeczywiście sięgnęłam do oszczędności, ale tak jak większość ludzi. Nieopatrznie użyłam słowa, że wyremontowałam dom i to zabrzmiało jak dom. A pewnie niektórym się wydaje, że jak ktoś pokazuje się w telewizji, gra, to musi mieć dom 400 metrowy z basenem, a chodziło po prostu o mieszkanie, które ma 50 metrów - wyjaśniała w rozmowie z reporterką.