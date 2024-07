Nie żyje Teresa Olenderczyk. Aktorka miała 92 lata

To smutny czas dla polskiej kultury. 9 lipca zmarł wybitny aktor Jerzy Stuhr. 11 lipca odszedł pisarz i scenarzysta Edward Redliński. "Dotarła do nas jeszcze jedna smutna informacja" – pisze na Facebooku serwis Film Polski, który poinformował o śmierci Teresy Olenderczyk.

Jak wyglądały pacynki? Aktorki wkładały na dłonie czarne rękawiczki, a na ich palcach wskazujących lądowały pomalowane "główki" wykonane najczęściej z piłeczek do tenisa stołowego. Dobranocka zyskała ogromną popularność. W latach 60. w sklepach można było kupić nawet artykuły higieny (mydło, krem, pastę do zębów) o nazwie "Jacek i Agatka".

