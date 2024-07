Maciej Stuhr pożegnał ojca. Napisał tylko jedno słowo

We wtorek polskie media obiegła smutna informacja o śmierci jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Jerzy Stuhr zmarł w wieku 77 lat, co potwierdził jego syn Maciej.

Znany z wielu ról filmowych i teatralnych aktor, mimo chorób, niemalże do końca życia pozostawał aktywny zawodowo. Zimą wystąpił jeszcze w spektaklu "Geniusz" na deskach Teatru Polonia.

Pojawiły się też wpisy podkreślające to, jak znaczącą postacią dla polskiej kultury był Jerzy Stuhr. "Wielka postać, autorytet i… siła głosu!!", "Bardzo mi przykro, mój najkochańszy aktor od dzieciństwa" - czytamy pod postem.

