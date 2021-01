Niechciana ciąża - powodem zabójstwa? Dlaczego doszło do tragedii?

Internauci obwiniają rodziców 13-letniej Patrycji, że to przez nich zaszła w ciążę. A my rozmawiamy z seksuologiem prof. Zbigniewem Lwem -Starowiczem o tym kto jest odpowiedzialny za edukację seksualną naszych dzieci?

Aneta Malinowska WP Kobieta: Zabójstwo 13-letniej Patrycji, którego motywem prawdopodobnie była ciąża nastolatki. Jak pan ocenią to co się wydarzyło?

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz. psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, konsultant krajowy z zakresu seksuologii: Moim zdaniem do tego zabójstwa doszło przede wszystkim dlatego, że ten chłopak musi być głęboko zaburzony. Jeżeli w sytuacji stresowej w tak okrutny sposób okrutny potraktował dziewczynę, nie ma możliwości, żeby on był normalny. Słyszałem wypowiedź psychologa, na jednym z kanałów tv, że w zasadzie ta sytuacja być może go przerosła i że wielki stres spowodował u tego chłopaka taką reakcję, ale ogólnie, że to może być całkiem dobry chłopak. No ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Ten chłopak jest zaburzony, co sygnalizuje jego zachowanie wobec tej dziewczyny. Jeszcze podobno jak razem jechali w autobusie, było sympatycznie, przytulali się i wszystko było dobrze, po czym niedługo później zamordował ją w okrutny sposób i z premedytacja. Niewyobrażalny dramat.

Wracając jednak do pytania o ciążę i seksualność. Czy ciąża 13-letniej dziewczynki to wynik braku odpowiedniej edukacji seksualnej czy brak zaufania do rodziców i rozmów na tematy seksu w domu?

Gdy dziewczyna 13 letnia, zachodzi w ciążę i ojcem dziecka jest 15-latek, zawsze pytam się gdzie byli rodzice obojga dzieci i jak ich wychowywali? Jak ich rodzice przygotowywali do dorosłego życia? Czy rodzice obojga nastolatków nie wiedzieli, że mają dojrzewające dzieciaki w domach? Tu widzę największą odpowiedzialność po stronie rodziców, a szkołę zostawmy już na koniec. Bo szkoła owszem, powinna prowadzić edukację seksualną, a jej nie prowadzi. Jednak największa odpowiedzialność jest zawsze przy rodzicach.

Jak zatem wygląda przygotowanie młodzieży do życia seksualnego w Polsce?

Szkoła nie przygotowuje do życia seksualnego. Zajęcia z wychowania w rodzinie, absolutnie nie są odpowiednie do edukowanie młodych ludzi na temat seksualności. Młodzież w wieku dojrzewania trzeba edukować np. na temat metod sterowania płodnością, bo taka wiedza być może uchroniliby wiele nastolatek i młodych ludzi przed niechcianymi ciążami. Byłoby mniej ciąż u młodocianych. Dziś statystyki mówią, że ok 20.000 nieletnich kobiet rocznie zachodzi w ciążę. I to jest zdecydowanie o 20 tys. za dużo. Edukacja seksualna i wiedza w tym zakresie, powinna tą ilość znacząco zmniejszać.

Czy sama wiedza o metodach antykoncepcji wystarczy, aby nie zajść w ciążę?

Oczywiście wiedza to nie wszystko, ale na pewno się przydaje. Trzeba jednak pamiętać, o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Nie ma metody w 100% skutecznej. One mają zróżnicowane wskaźniki skuteczności bo np. stosunek przerywany to jest ok.50%, tabletka antykoncepcyjna ponad 90%, ale ciągle nie ma żadnej metody która daje 100% pewności, że kobieta czy dziewczyna w ciążę nie zajdzie. Także do seksu trzeba podchodzić odpowiedzialnie, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy wyedukowani i mamy świadomość co i z czym się wiąże i jakie przynosi konsekwencje.

Co zatem powinni wiedzieć młodzi ludzie zanim podejmą współżycie? I kto im powinien tą i wiedzę przekazywać: szkoła czy rodzice?

Każda osoba, która rozpoczyna życie seksualne, powinna przewidzieć możliwość ciąży i jej konsekwencje. Każdy powinien sobie odpowiedzieć czy jest gotowy na dziecko?

I dlatego w szkole jak i w domu z nastolatkami powinny być przeprowadzane rozmowy. Trzeba dzieci pytać: A jeżeli byłoby coś takiego, że zaczynacie współżycie seksualne i dojdzie do ciąży, to jak sobie wtedy poradzicie? jak to postrzegacie? To wszystko powinno być omówione wcześniej i przez młodych ludzi przemyślane.

Jak wygląda teraz w Polsce seksualność młodzieży i edukacja w tym zakresie?

Młodzież biologicznie dojrzewa wcześniej. Jest bombardowana treściami seksualnymi wszędzie: rówieśnicy, internet, telewizja. Nie możemy ich od tego odciąć. Jedyne co możemy to przygotować ich do kontaktu z mediami, z własną seksualnością, a tym się powinni się zajmować i rodzice i szkoła. Ta młodzież, powinna wiedzieć od nich co w tych mediach jest szkodliwe, a co jest wartościowe. Jak oddzielić ziarno od plew.

Oczywiście rodzice maja prawo nie znać się na tym, więc powinni przekazywać tylko swoje postawy życiowe, a szkoła powinna przekazywać konkretną wiedzę w tym zakresie.

Młodzież dojrzewa wcześniej jak dawniej, nie da się ukryć i w okresie dojrzewania w tych chłopakach buzują hormony, zawsze buzowały i będą buzować, w związku z tym musi być odpowiednia edukacja seksualna, aby uczyć ich jak sobie z tym radzić. Natomiast wychowanie prorodzinne, które przygotowuje do życia małżeńskiego to jest taka trochę odleglejsza sprawa.

Dlaczego? Czym się różni przygotowanie do życia w rodzinie a edukacja seksualna?

Od okresu dojrzewania do małżeństwa, o ile będzie zawarte, upływa obecnie średnio ok 15-20 lat. Chłopcy dojrzewają ok 15 roku życia, dziewczynki ok 13tego, a związki stale tworzą najczęściej po 30-tce. To w takim razie co ma się dziać w okresie pomiędzy?

Mają żyć w celibacie? Jeśli ktoś chce żyć w celibacie, niech sobie tak żyje, oczywiście wolna wola, ale nie można tego narzucać wszystkim młodym ludziom. Trudno jest wymagać życia w celibacie od 15 do 30-tego roku życia. To jest utopia. Wobec tego przed powstaniem stałego, długotrwałego związku, młodzi ludzie powinni wiedzieć jak sobie radzić ze swoją seksualnością, na czym polega odpowiedzialność, na czym polegają właściwe relacje w związku i z taką wiedzą i świadomością, dopiero odpowiedzialnie wchodzić w seksualność.

Powinniśmy mieć też świadomość, że właściwa edukacja seksualna opóźnia wiek inicjacji i są na to dowody naukowe. Także edukować młodzież na pewno warto.

Kiedy dzieci/młodzież powinny być edukowane, w jakim wieku zaczynać taką edukację?

Od przedszkola, bo rozwój psychoseksualny wiąże się z tym, że dzieci w wieku przedszkolnym ujawniają pierwsze zainteresowanie swoim ciałem, drugim człowiekiem. I już wtedy trzeba odpowiadać dziecku na wszystkie pytania, a z każdym rokiem coraz bardziej wpowadzać młodego człowieka w ten skomplikowany świat związany też z seksualnością i cielesnością. Edukacja seksualna powinna być prowadzona właściwie od przedszkola, nieprzerwanie przez wiele lat.

Co pani sądzi o pomyśle ministra edukacji, żeby dzieci i młodzież uczyła się seksualności na podstawie encyklik Jana Pawła II.

Bez komentarza. Dzieci powinny uczyć się na podstawie odpowiedniej wiedzy naukowej. Są publikacje, specjaliści….

Podsumowując tragedię na Śląsku. Co w takim razie zawiniło?

W tym przypadku moim zdaniem nałożyło się na siebie kilka czynników: zaburzony chłopak, bo chyba cudem by było, żeby był normalny, totalny brak wychowania seksualnego w obu rodzinach i trzeci czynnik, to brak właściwej edukacji seksualnej w systemie oświatowy. Te trzy czynniki przyczyniły się do niewyobrażalnej tragedii o której od kilku dni słyszymy.

