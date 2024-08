Niechętnie mówił o żonie. To ona zdradziła, jak się poznali

18 sierpnia Polski Związek Piłki Nożnej przekazał informację o śmierci Franciszka Smudy, byłego piłkarza, trenera i selekcjonera reprezentacji Polski w latach 2009-2012. Smuda od dłuższego czasu miał poważne problemy zdrowotne. Jak wiadomo, walczył z nowotworem krwi, a lekarze nie byli w stanie mu już pomóc. Kilka dni temu trafił do szpitala. Jego żona, Małgorzata Drewaniak-Smuda, nie chciała tego komentować.

Franciszek Smuda był doskonale znany w świecie piłki nożnej. Co jednak ciekawe, jego żona, Małgorzata Drewaniak-Smuda, dopóki nie zaczęła się z nim spotykać, o piłce wiedziała niewiele. Drewaniak-Smuda jest bowiem związana z medycyną. Jest okulistką.

Choć Franciszek Smuda nie był skory do opowiadania publicznie o swoim życiu prywatnym, w tym o rodzinie, kilkukrotnie zrobiła to właśnie jego żona. W wywiadzie dla "Magazynu Sportowego" ujawniła m.in. w jaki sposób poznała przyszłego męża.

Małgorzata Drewaniak-Smuda nie była na świeczniku nawet w momencie, kiedy jej mąż pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Do końca chroniła swojej prywatności.

