Nie może się uśmiechnąć. Powód jest przykry

Zanim Michał Probierz został trenerem (m.in. Jagiellonii Białystok), przez lata był piłkarzem, który występował na pozycji pomocnika lub obrońcy. To właśnie na boisku uległ wypadkowi, który wpłynął na to, że dziś nie może się uśmiechnąć.

To jednak nie wszystko. Środkowy palec prawej ręki Michała Probierza jest krótszy od pozostałych. Stało się to przez drugi wypadek, który miał miejsce, gdzie przyszły trener miał 13 lat. "Niewinny" pomysł i jazda na sankach zakończyły się pobytem w szpitalu.

- Miałem historię, że w wieku 16 lat jeden agent chciał mnie namówić, żebym wyjechał do Niemiec. Trzeba było wtedy przekraczać granicę polsko-czeską, co zrobiłem w bagażniku, bo nie miałem wizy do Niemiec. Przyjechaliśmy do Niemiec, później do Belgii. Mieszkałem miesiąc i okazało się, że w tym klubie nie do końca jest tak, jak miało być. Byłem na testach, nie udało się i postanowiłem wrócić autostopem - opowiadał.