Niedawno wzięła ślub. Nie chce już mówić o mężu

Aleksandra Popławska ułożyła sobie życie u boku Marka Kality. Para jednak przez długi czas nie zdecydowała się na sformalizowanie związku. Z tego też względu krążąca po sieci informacja o ślubie Popławskiej zaskoczyła ją samą. Gwiazda po raz kolejny odniosła się do tej sprawy w trakcie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do tematów osobistych podeszła z rezerwą, dyplomatycznie ucinając temat.

"To, co jest tam napisane, to jest chyba święte"