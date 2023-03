Nieletnia uczennica przeszukana w gabinecie dyrektorki. Musiała też zdjąć bieliznę

Czy dyrektorka posunęła się za daleko?

Wiele słyszy się o niebezpiecznych sytuacjach w amerykańskich szkołach. Strzelaniny, napaście, a także znęcanie się nad innymi uczniami, to problemy, z którymi na co dzień borykają się władze tamtejszych placówek. Okazuje się jednak, że e-papieros również uznawany jest za przedmiot szalenie niebezpieczny. Sprawa według władz placówki była na tyle poważna, że dyrektorka Heartland Middle School w Oklahomie kazała rozebrać się nastolatce aż do samej bielizny, by sprawdzić, czy aby na pewno nie ukrywała go pod ubraniem. Gdy nie znaleziono urządzenia, dyrektorka poprosiła także o odsłonięcie stanika.