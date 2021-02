Niepokojące zdjęcia Selmy Blair. Aktorka wciąż walczy z chorobą

Przez jakiś czas jeździła na specjalnym, dostosowanym do jej potrzeb, rowerze. Potem musiała poddać się dość agresywnej formie terapii, dzięki której lepiej funkcjonuje w codziennym życiu. Aktorka jest samotną matką i chce, aby jej syn Arthur nie odczuwał za bardzo skutków jej choroby. Latami nie wiedziała, co jej dolega. Lekarze lekceważyli symptomy, aż wreszcie musieli przyznać, że aktorka ma stwardnienie rozsiane.

Selma Blair – choroba

Każdy przeżywa to inaczej. W ciągu roku może wydarzyć się wszystko i nic – opowiadała amerykańska aktorka, znana m.in. ze "Szkoły uwodzenia". Blair długo nie wiedziała, co jej dolega. Miała wrażenie, że specjaliści nie traktują jej poważnie. – Słyszałam: "Jest pani samotną matką", "To wina stresu", "To czas przed menopauzą". Nikt nie powiedział: "Sprawdźmy to dokładnie". Wstydziłam się. Starałam się jak mogłam i nie dawałam rady – wspominała.