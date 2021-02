Gorzkie słowa Agnieszki Pilaszewskiej. "Aktorsko bezużyteczna"

Aktorka znana z serialu "Miodowe lata" dość mocno odczuła skutki pandemii na własnej skórze. "No cóż... aktorsko bezużyteczna, w poczuciu nieustannego zagrożenia (zaszczepię się w jakimś... 2027?), zanim zgolę się na łyso i nauczę tańczyć na rurze" – napisała ironicznie na Instagramie Pilaszewska. "Zarzucę tę ośnieżoną krainę swoimi mniej lub bardziej udanymi opowieściami. Przykryję was nimi, dotulę tak, że kolejnej zimy obejdziecie się bez śniegu" – dodała.

Agnieszka Pilaszewska – co u niej słychać?

– Będąc na etacie w teatrze, można zdechnąć z głodu. Co zrobić za średnio 1,5 tysiąca złotych? Jak nie grać w serialu? Nie brać się do prowadzenia bankietu? - mówiła w "Gali". – W takiej sytuacji niczego, co daje chleb, nie można nazwać szmirą, choć jak wspomniałam, to nie napawa dumą. Sama tego doświadczyłam. Byliśmy z mężem w takiej sytuacji, że mieliśmy tylko pieniądze na cztery plasterki szynki do kanapek dla naszej córki, która miała wtedy 4–5 lat. Ani złotówki więcej.