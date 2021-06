Niepokojący wpis Iwony Węgrowskiej. Fani martwią się o jej zdrowie

Co się dzieje z Iwoną Węgrowską?

Gwiazda opublikowała na swoim koncie na Instagramie niepokojący wpis. Wokalistka wspomina w nim, że ma za sobą trudne dni. - Wracam do żywych. Najgorsze już chyba za mną. To były trudne dni w moim życiu i naprawdę dziękuję za mnóstwo telefonów i wielkie wsparcie od was, które dostałam ! Parę dni regeneracji i wracam do pracy! Jutro postaram się podać ostateczny termin zdjęć do najnowszej piosenki - pisze gwiazda.