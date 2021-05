Niesamowita metamorfoza "najcięższej kobiety świata". Schudła 130 kilogramów

Pauline w końcu zaczęła dobrze czuć się we własnej skórze. To zmotywowało ją do jeszcze cięższej pracy. Do zdrowej diety doszła aktywność fizyczna. Kobieta schudła w sumie ponad 130 kg. Zachwyceni internauci gratulują kobiecie determinacji i stawiają za wzór innym osobom zmagającym się z olbrzymią nadwagą. Powrót do normalnego funkcjonowania zajął jej wiele lat, ale dziś można powiedzieć, że wygrała nowe i zdrowe życie. Najbardziej z metamorfozy Pauline cieszy się jej syn. Chłopak przyznawał, że obawiał się, ze przedwcześnie straci mamę.