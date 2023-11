Nieśmiertelny model kolczyków. Ich nigdy za wiele

Klasyka niezmiennie w cenie

Cała ta różnorodność, jaka wkradła się do biżuteryjnych trendów, nie oznacza jednak, że zapomnieliśmy o klasyce. Nadal uwielbiamy klasyczny okrągły kształt kolczyków, zarówno w kolorze złota, jak i srebra. Nosimy go od rana do nocy, bo kolczyki koła nadają się zarówno jako dodatek do dżinsów i swetra, eleganckiego damskiego garnituru, jak i wieczorowej małej czarnej.