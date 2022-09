Niespodziewany gość na pogrzebie królowej. Przeżył niewyobrażalną tragedię

Rodzinne wyjście do lodziarni przemieniło się w koszmar, gdy w Abdallahów uderzył rozpędzony samochód. Jak wykazały późniejsze badania, kierowca był pod wpływem alkoholu i narkotyków. W wyniku wypadku zginęło troje z czworga dzieci Danny'ego i Leili. Sprawca został najpierw skazany na 28 lat więzienia, ale ostatecznie skrócono wymiar kary do 20 lat. Co szczególnie poruszające, rodzice ofiar wybaczyli mężczyźnie.