Nietypowe zastosowania płynu do płukania tkanin. Musisz to wiedzieć

Płyn do płukania tkanin można znaleźć w każdej łazience. Zmiękcza ubrania i pozostawia na nich przyjemny zapach. Okazuje się również, że doskonale się sprawdza w kuchni albo w salonie. Poznaj nietypowe zastosowania płynów do płukania tkanin.

Płyn do płukania tkanin

Płyn do płukania tkanin sprawia, że ubrania zachowują swój kolor, są miękkie i pięknie pachną. Jednak jak się okazuje, jego właściwości znajdują zastosowanie także w trakcie zwykłego sprzątania.

Nietypowe zastosowania płynu do płukania tkanin

Okazuje się, że płyn do płukania tkanin świetnie nadaje się do mycia szyb. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:4, a następnie za pomocą atomizera rozprowadzić na powierzchni. Po wytarciu na sucho szkło będzie dosłownie lśniło. Ta metoda sprawdza się szczególnie w przypadku szyb w kabinach prysznicowych, które czyści się wyjątkowo ciężko.

Płyn do płukania tkanin może też z powodzeniem zastąpić płyn mycia do podłóg. Będą one tak samo czyste, a jednocześnie pięknie pachnące.

Płyn do płukania może też zastąpić płyn do naczyń. Przyda się szczególnie w przypadku zaschniętych resztek. Wystarczy zalać garnek wodą i wlać miarkę płynu do płukania. Po odstawieniu na godzinę brud zniknie bez szorowania.

Inne nietypowe zastosowania płynu do płukania tkanin

Aby skutecznie pozbyć się sierści i włosów z dywanu, przed odkurzaniem należy dywan spryskać mieszanką wody i płynu do płukania. W ten sposób brudy łatwiej się odczepią, a odkurzanie staje się efektywne. Również w trakcie remontu płyn do płukania może okazać się bezcenny. Aby zerwać wyjątkowo mocną tapetę, należy obficie spryskać nim ściany, wtedy odklejanie jest stosunkowo łatwe.

Płyn może też pomóc odświeżyć powietrze w pomieszczeniach. Wystarczy zamoczyć w nim kawałek tkaniny, a potem położyć na spodeczku z sodą oczyszczoną. Taki zestaw wystarczy odstawić w niewidoczne miejsce i cieszyć się przyjemnym zapachem.

Płyn do płukania chroni też buty i galanterię skórzaną. Regularnie wcierany w materiał zapobiega zarysowaniom i pęknięciom.

Kolejnym nietypowym zastosowaniem płynu do płukania tkanin jest stosowanie go do usuwania plam oraz naklejek, np. ze słoików . Płyn zmieszany z wodą pozwoli zmyć plamy z podłogi, z blatu, z podstawek pod jedzenie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku naklejek. Dzięki użyciu mieszanki płynu do płukania tkanin z wodą, łatwiej jest usuwać wszelkie pozostałości po naklejkach.

