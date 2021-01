"To przerażające i dziwne!'' Piers Morgan skrytykował najnowszy tatuaż Brooklyna Beckhama

Brytyjski prezenter Piers Morgan w programie Good Morning Britain skrytykował Brooklyna Beckhama za kolejny tatuaż poświęcony narzeczonej Nicoli Peltz.

W weekend Brooklyn Beckham na Instagramie pokazał zdjęcie najnowszego tatuażu dedykowanego swojej dziewczynie. Tatuaż to list miłosny napisany przez amerykańską aktorkę , a wytatuowany w górnej części pleców młodego Beckhama.

Liczne tatuaże miłosne

Najnowszy tatuaż, znajduje się tuż poniżej wcześniejszego, zrobionego również z myślą o Nicoli. Ten wcześniejszy przedstawia jej imię i oczy znajdujące się na szyi najstarszego dziecka Davida i Victorii Beckhamów.

Brooklyn ma więcej tatuaży wykonanych z miłości do Peltz. Na prawym dolnym ramieniu ma wytatuowany wiersz miłosny i imię zmarłej babci Nicoli, Giny.

Co zrobi Beckham jak się rozstaną?

Nawiązując do poniedziałkowego wydania Good Morning Britain, Piers zastanawiał się co zrobi Beckham, gdy jego związek z Nicolą się rozpadnie.

- Gratulacje dla Brooklyna Beckhama - powiedział prezenter – pochwalił się na Instagramie najnowszym tatuażem. To jego piąty znak miłości, jaki zrobił dla swojej narzeczonej amerykańskiej aktorki, Nicoli Peltz. Pokazuje jej oczy i mnóstwo bzdur, które napisała.

Wtrącając się, współprowadząca Susanna Reid dodała, że to nie bzdury: - Myślę, że to list miłosny, który do niego napisała – powiedziała prezenterka.

- Dobrze. Wyobraź sobie, że się rozstaną? Będzie musiał wytatuować oczy kogoś innego - ciągnął Piers niewzruszony. - Będzie dużo oczu, gdy będzie starszy.

Prezenter przyznał, że nie lubi tatuaży i nawiązał do ojca Brooklina. - Gdyby Bóg chciał, żebyś miał tatuaże, dałby ci je - stwierdził. - A David Beckham, teraz jest tylko tatuażem, prawda? To tylko jeden wielki tatuaż. A teraz robią to jego dzieci. (…) - mówił prowadzący.

- To takie przerażające i dziwne. To nie jest romantyczne, to po prostu najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem - powiedział prezenter.

