Nieudana stylizacja Alżbety Lenskiej. Wyglądała jak prezent urodzinowy?

Alżbeta Lenska dobrała do tej kreacji białe buty na szpilkach, które jednak lepiej wyglądałyby w wersji czarnej, gdyż korespondowałyby z kolorem jej włosów i w ten sposób spójnie zamykały całą stylizację. Aktorka wzięła ze sobą również czerwoną kopertówkę, która pasowała do koloru ust. W makijażu postawiła ponadto na mocne oko, a włosy zakręciła w naturalnie wyglądające loki. Wystarczy wyobrazić sobie ten look Lenskiej bez czerwonej kokardy, by było prawie idealnie.