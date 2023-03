Niewidomy chłopiec zaśpiewał na pogrzebie babci. Wzruszające wideo

Niewidomy chłopiec zaśpiewał dla swojej babci

Jak poinformowano w opisie zamieszczonego filmu, chłopiec o imieniu Bentley wykonał dla swojej ukochanej babci popularną piosenkę z repertuaru Celine Dion "My Heart Will Go On". Utwór doskonale znają wielbiciele filmu "Titanic", a jego słowa w tych okolicznościach chwytają za serce ze zdwojoną siłą.