Matki na L4. "Kobiety muszą przestać się godzić na domyślny podział obowiązków"

Proszę odebrać córkę

Odporność rozwija się do ok. 12. roku życia. Dzieci chorowały, chorują i będą chorować – szacuje się, że nawet 8–10 infekcji w ciągu roku u kilkulatka to norma. – Ale mój pięcioletni syn od września brał już trzy antybiotyki! To chyba nie jest normalne – denerwuje się jedna z matek, gdy przedstawiam jej te statystyki.