WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 poradnik kupującegomoda damskagalanteria skórzana Sylwia Ścibak 30-12-2019 (12:27) Niewielki, ale pojemny. Portfel do małej torebki Niektóre z nas wolą nosić niewielkie i poręczne akcesoria. Jeśli nie zbierasz mnóstwa kart lojalnościowych albo płacisz głównie gotówką i potrzebujesz czegoś do przechowywania dokumentów, możesz wybrać mały portfel lub portmonetkę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czasami wystarczy nam mały portfel (iStock.com) Mały też się sprawdzi Pojemne portfele przypominające wyglądem kopertówkę są bardzo praktyczne, ponieważ możemy w nich schować mnóstwo kart wszelkiego rodzaju, dowód osobisty, prawo jazdy, a także inne drobne rzeczy, chociażby pendrive'a czy malutki błyszczyk do ust. Czasami jednak potrzebujemy czegoś zdecydowanie mniejszego, kiedy chcemy zaoszczędzić miejsce w torebce albo kiedy po prostu nosimy niewielką torebkę i większe modele się w niej nie zmieszczą. Dobrym rozwiązaniem będą portfele niewielkich rozmiarów albo portmonetki. Niewielkie portfele, w zależności od modelu, są zamykane na zatrzask albo suwak, chociaż częściej poleca się suwak ze względu na to, że jest szczelny i blokuje wypadanie drobnych monet. W niektórych egzemplarzach znajdziemy kilka kieszonek na karty płatnicze (w tym dodatkowe z okienkiem, w którym można umieścić zdjęcia bliskich osób) oraz zamykane miejsce na bilon. W innych znajdują się wyłącznie miejsca na monety oddzielone warstwami materiału. W tych drugich również możemy umieścić różne karty o standardowym rozmiarze. Jeśli prowadzimy auto, wybierajmy wysokie portfele z wydzielonym miejscem na dowód rejestracyjny, chyba że chcemy go przechowywać w innym miejscu. Dodatkową zaletą niektórych portfeli jest zabezpieczenie przed kradzieżą danych ze zbliżeniowych kart płatniczych. Tym zabezpieczeniem jest wszyta cienka wkładka blokująca sygnał, której nie widać i która nie przeszkadza w użytkowaniu przedmiotu. Przyda się każdej osobie, która woli dmuchać na zimne. Producenci nazywają ją często systemem RFID Secure lub ochroną RFID. Styl i materiał Jaki materiał sprawdzi się najlepiej? Jeśli zależy nam na wysokiej jakości, warto wybrać model ze skóry naturalnej, która zniesie upływ czasu w niemalże idealnym stanie. Tym bardziej, że skórzane portfele nie wymagają szczególnej pielęgnacji jak np. buty, bo przez większość czasu i tak przeleżą w torebce. Skóra naturalna kosztuje, więc jeśli chcemy wydać mniej, możemy wybrać egzemplarz z materiału, który ją imituje. Trzeba jednak liczyć się z tym, że po pewnym czasie wierzchnia warstwa może się przecierać, pękać i kruszyć. Warto zwrócić też uwagę na styl portfela. Niektóre egzemplarze zachwycają zdobieniami i wzorami, inne są skromnie i mają jednolity, stonowany kolor. Wybór odpowiedniego modelu to kwestia wyłącznie gustu. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne