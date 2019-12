WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 poradnik kupującegomoda damskabuty damskie Sylwia Ścibak 27-12-2019 (13:53) Czółenka na grubym słupku. Do pracy i na karnawał Czółenka na grubych obcasach to alternatywa dla cienkich szpilek, a ich zalety doceniłyśmy już kilka sezonów temu. Są bardzo wygodne, mimo że wyglądają nieco topornie i mało seksownie. Będą dobrym wyborem zarówno na przyjęcia karnawałowe, jak i do pracy czy rozmowy kwalifikacyjne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czółenka na grubym obcasie są wygodne i bardzo eleganckie (iStock.com, Fot: lightfieldstudios) Wygoda gwarantowana Buty na wysokim obcasie nie są zbyt wygodne, chociaż wśród wszystkich dostępnych modeli znajdują się też takie, w których można przetańczyć całą noc albo przechodzić 8 godzin w pracy bez większego dyskomfortu. Dużo zależy od wysokości obcasa i jego położenia względem pięty, kształtu noska oraz dopasowania cholewy do stopy. Cienkie szpilki, chociaż dodają seksapilu, nie wpływają pozytywnie na naszą postawę. Im są one wyższe, tym gorzej działają na kręgosłup. Za "zdrowe" obcasy uchodzą takie, które mają do 4 cm. Nie przepadasz za cienkimi szpilkami? Nic straconego. Świetnym rozwiązaniem będą czółenka na grubym słupku albo klocku, zwane także block heels. Na pierwszy rzut oka wyglądają nieco masywnie i mało kobieco, ale dzięki stabilnemu, grubemu obcasowi sprawiają, że nasz chód jest pewniejszy. Słupki i klocki to powrót do mody z lat 70., kiedy rządziły kolorowe kwiaty, zwiewne sukienki oraz dzwony. Czółenka na słupku lub klocku to wybawienie dla pań mających masywną sylwetkę i nogi. Zamiast męczyć się na szpilkach, które kontrastują z łydkami oraz udami i jeszcze bardziej podkreślają ich kształt, można wybrać modele na grubszym obcasie, który zrównoważy proporcje sylwetki i doda stylizacjom kobiecości. Warto jednak unikać par z paskiem wokół kostki, który - co prawda - wygląda uroczo, ale potęguje masywność łydek, bo optycznie je "odcina" od stopy. Do pracy i na karnawał Czółenka na grubym obcasie z całą pewnością dopasują się do eleganckich stylizacji przeznaczonych i do pracy, i na wieczorne wyjście. Tą samą parę można wykorzystać w obu tych przypadkach, ważne jednak, by były to klasyczne modele bez błyszczących detali, które od razu nadają odświętny, wieczorowy charakter. Dobrze sprawdzą się buty w stonowanych kolorach, np. szarym, czarnym lub bordo, mające skromne dodatki w postaci np. kokardy na nosku. Modne są także skromne czółenka z ozdobnym obcasem, pokrytym lustrzaną powłoką albo cyrkoniami, które idealnie nadają się do wieczorowej sukienki. Jeśli szukamy czegoś bardziej ekstrawaganckiego, możemy wybrać wzorzyste czółenka, mające np. zwierzęce cętki, kwiaty, paski czy deseń typu paisley. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne