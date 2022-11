Niewielu wie, kim jest jej mąż. Zniknęła z mediów i nie mówi o życiu prywatnym

O życiu rodzinnym Geppert wiadomo tylko tyle, że od 1985 roku jest żoną aktora i pedagoga, Piotra Loretza. Trzy lata później para powitała na świecie jedynego syna - Mieczysława. Męża poznała dzięki muzyce. Przez cztery lata uczył ją interpretacji. - Uwielbiałam jego zajęcia, rozwijał moją wyobraźnię, miłość do piosenki, ale nic nie wskazywało na to, że kiedyś będziemy razem. Trudno powiedzieć, żeby to było uderzenie pioruna - wyznała po latach.