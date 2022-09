Elżbieta Dmoch z Dwa plus Jeden od lat żyje w biedzie. "Odtrąca każdą pomocną dłoń"

Tuż po pogrzebie byłego męża Dmoch uciekła z Warszawy i zamieszkała w zniszczonym domu w Gładkowie. Już wtedy odcięła się od znajomych, co trwa aż do tej pory. Po roku w odosobnieniu wróciła do stolicy i zamieszkała z matką. Próbowała wrócić do muzyki, jednak po kilku miesiącach znów zamknęła się w sobie. W 2006 roku zmarła jej matka. Wokalistka trafiła wówczas do szpitala psychiatrycznego. W mediach zaczęły pojawiać się informacje o jej bardzo złym stanie zdrowia, który z roku na rok wciąż się pogarszał.