"Niezręczne i frustrujące". Podzielili się sposobem na "ciche dni"

"Dopóki byliśmy tylko we dwoje (pies też nie przeszkadzał) w trudniejszych chwilach mogliśmy dać sobie przestrzeń psychiczną. Każde wchodziło we własne myśli i było same ze sobą, mimo że blisko siebie. Takie momenty są potrzebne niezależnie od sposobu życia" - tłumaczą.