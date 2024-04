Ma tętniaka aorty. Żona ujawniła, co ich teraz czeka

- Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest. (...) Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić. (…) Zosia się niepokoi, musimy planować życie dalej i w sytuacji jak żyjemy, jest to dosyć obciążające - powiedział w "Dzień Dobry TVN".