Niezwykły eliksir zdrowotny. Ewa Wachowicz pije go codziennie

Ocet jabłkowy według przepisu Ewy Wachowicz

Przygotowanie domowego octu jabłkowego, jest niemal tak proste jak jego przyjmowanie. Do sporządzenia napoju przygotuj: 1 litr wody, 3-5 łyżek cukru i 1 kg jabłek. Jabłka umyj i osusz, a następnie pokrój na mniejsze kawałki. Tak przygotowane owoce umieść w większym słoju. W tym czasie zagotuj wodę i dodaj do niej cukier. Mieszaj, aż cukier się rozpuści. Następnie przelej do słoika z owocami. Tak przygotowane składniki przyciśnij obciążeniem - na przykład talerzykiem, przykryj przepuszczalnym powietrze materiałem i obwiąż sznurkiem. Odstaw w ciepłe miejsce na 4-7 tygodni. Po tym czasie ocet jabłkowy będzie gotowy do spożycia.