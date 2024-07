Nigdy nie kupuj tych pamiątek. Grozi ci więzienie

Malediwy, RPA, Tajlandia czy Zanzibar to kierunki, które cieszą się coraz większą popularnością. W sklepach czy na lokalnych straganach aż roi się od egzotycznych pamiątek. Wiele z nas decyduje się na zakup czegoś wyjątkowego. Zwykle jest to biżuteria czy rzeźba, która będzie przypominać nam o minionych wakacjach.

Co jeszcze znajduje się na niechlubnej liście? Aspirantka przyniosła ze sobą skromny naszyjnik , który został przejęty na granicy.

Zakup wyjątkowej biżuterii czy specjalnych suplementów diety skusi niejedną osobę. Mimo to, przed transakcją warto dowiedzieć się, czy wybrany przez nas przedmiot nie znajduje się na liście pamiątek zakazanych.

