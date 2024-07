Biorą mąkę na plażę. Trik robi furorę

Wiele osób w pełni korzysta z urlopu, wypoczywając na rajskich plażach. Nie każdy jednak wie, że oprócz ręcznika, kremu z filtrem, okularów przeciwsłonecznych oraz nakrycia głowy przyda nam się coś jeszcze. Co internauci zabierają na wakacje? Sprawdźcie.

Mąka niezastąpiona podczas wypoczynku na plaży

Chyba każdy z nas, kto choć raz wybrał się na plażę, musiał mierzyć się z kłopotliwym piaskiem przyklejającym się do ciała. Nie tylko sprawia wówczas ogromny dyskomfort, ale również przeszkadza podczas opalania i relaksu na kocyku lub ręczniku. Okazuje się, że internauci znaleźli rozwiązanie i na to.

Rozwiązaniem może okazać się zwykła mąka. Jej właściwości absorbujące wodę sprawiają, że piasek odkleja się od naszego ciała. Co więcej, później ziarenka zdają się później nie przywierać już do skóry.

Wszystko, co musimy zrobić, to obsypać mąką części ciała, do których przykleił się piasek z plaży, a następnie delikatnie usunąć jej nadmiar ze skóry. Sposób ten z całą pewnością przypadnie do gustu również wielu rodzicom, których dzieci uwielbiają bawić się na plaży.

Prześcieradło z gumką hitem wśród rodziców

Co zabrać ze sobą na plażę? Okazuje się, że niezwykle przydatne może okazać się też prześcieradło z gumką, które w tym przypadku z powodzeniem zastąpi kocyk lub ręcznik, które zazwyczaj rozkładamy na rozgrzanym piasku.

W każdym z rogów od ich wewnętrznej strony należy ustawić jakiś ciężki przedmiot, a następnie podwinąć prześcieradło do góry. W ten sposób będziemy mieli pewność, że piasek nie dostanie się do środka, a my będziemy mogli w pełni delektować się błogim wypoczynkiem.

