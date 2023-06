Nigdy nie łącz z kawą. Konsekwencje są poważne

Strączki, ryby, wołowina. Tych produktów nie łącz z kawą

Rośliny strączkowe, takie jak groch, fasola czy ciecierzyca zawierają wysoką ilość żelaza. To jeden z najważniejszych pierwiastków, którego niedobór może prowadzić do niedokrwistości, czyli anemii. Jeśli spożywasz strączki w celu zapewnienia sobie odpowiedniej ilości białka i żelaza w diecie, nie łącz ich w trakcie posiłków z kawą. Kawa ograniczy wchłanianie żelaza, co długofalowo może doprowadzić do wspomnianej wcześniej anemii.