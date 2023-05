Z pasji do kawy i życia. Prawdziwy włoski smak w polskich kawiarniach

Deszcz przestaje mieć jednak znaczenie, gdy docieram do Via Balbo 4. W secesyjnej, doskonale utrzymanej kamienicy unosi się zapach kawy. W miejscu pierwszej, a zarazem jednej z najstarszych palarni kawy we Włoszech i rodzinnym domu właścicieli marki mieści się dziś Accademia Vergnano, prawdziwe treningowe centrum dla baristów.

Tu króluje espresso, a profesjonaliści i pasjonaci podczas kursów teoretycznych i praktycznych poznają tajniki świata kawy i rozwijają swoje umiejętności, ucząc się m.in. rozpoznawania różnych typów kawy. Przemierzając kolejne pomieszczenia domu, w tym m.in. kuchnię z dużym stołem zachęcającym do celebracji posiłków czy bibliotekę z napisanymi lub wybranymi przez kobiety książkami, można poczuć niesamowitą atmosferę tego miejsca, w którym wiedza, doświadczenie i pasja do kawy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W tej chwili na czele firmy stoi pierwsza w historii marki kobieta – Carolina Vergnano, prawnuczka Domenico Vergnano i dyrektor generalna.

To, co wyróżnia Caffè Vergnano – poza tym, że jest to marka, która od 141 lat pozostaje w rękach tej samej rodziny – to przede wszystkim najwyższa jakość serwowanych mieszanek kawy z całego świata. Jakość, która wynika ze starannego wyboru, a następnie zakupu surowca w miejscu jego pochodzenia oraz wnikliwie kontrolowanej w fabryce w Santenie produkcji. Marka pozostaje też wierna swoim najlepszym zwyczajom. Swój charakterystyczny smak i aromat Caffè Vergnano zawdzięcza tradycyjnej włoskiej metodzie wolnego palenia ziaren.