Najgorsze, co możesz zrobić z mizerią. Będzie niejadalna

Mizeria to klasyczny dodatek do obiadów, zwłaszcza do dań mięsnych, takich jak kotlety schabowe czy mielone. Jest niezwykle popularna w polskiej kuchni, szczególnie w porze letniej, gdy na działkach pojawiają się młode ogórki z własnej uprawy, chociaż naturalnie można ją jeść przez cały rok. Dzięki swojej lekkości i orzeźwiającemu smakowi doskonale komponuje się z cięższymi, bardziej treściwymi potrawami.