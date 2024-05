Nie omijaj tej ryby w sklepie. Jest tania i bardzo smaczna

Włączenie ryb do naszego jadłospisu i regularne ich spożywanie korzystnie wpływa na pracę serca, reguluje ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko chorób serca oraz układu. Może też poprawić wygląd skóry i włosów oraz wzmocnić pamięć i koncentrację.

Ryby to również dobre źródło witamin i minerałów, w tym: witaminy D, witaminy B12, jodu, selenu oraz potasu. Witamina D wspiera odporność i jest niezbędna do utrzymania zdrowych kości, a witamina B12 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.