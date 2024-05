To dlatego wychodzi jałowy. Nie dodawaj do rosołu za wcześnie

Pożywny wywar z mięsa i warzyw w każdym domu przygotowuje się nieco inaczej. Może stanowić samodzielne danie – wtedy bardzo zależy nam na tym, by był smaczny, złocisty i jak najbardziej klarowny – albo stanowić bazę wielu innych zup czy potraw.

Rosół kojarzy się ze spotkaniami i ważnymi uroczystościami oraz jest niezastąpiony w czasie choroby. Aby cieszyć się najlepszym smakiem, trzeba wiedzieć, jak go dobrze ugotować. Wielu ludzi popełnia przynajmniej jeden, bardzo istotny błąd.

Jeśli mamy do czynienia z rosołem, sprawa dodatkowo się komplikuje, bo cały efekt zależy od idealnego zbilansowania smaków. Wyjątkowa zupa nie może być ani przesolona, ani niedoprawiona, bo wtedy straci na wartości.

Mistrzowie kuchni podkreślają jedną ważną zasadę, do której powinniśmy się bezwzględnie stosować, używając soli podczas gotowania rosołu. Należy ją dodać w ściśle określonym momencie – i na pewno nie na samym początku całego procesu.

To kluczowy moment, ponieważ pozwala w pełni połączyć się w jedną całość aromatom warzyw i mięsa. W przypadku gdy posolimy rosół wcześniej, możemy zrujnować ten bardzo pożądany efekt.

