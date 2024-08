Nigdy nie rób tego z mokrymi włosami. Tiktokerka przestrzega

Amy Joseph, popularna tiktokerka, opowiedziała w jednym ze swoich filmików o często popełnianym błędzie, który dotyczy pielęgnacji włosów. Osoby dbające o swoje kosmyki dobrze wiedzą, by unikać tego sposobu osuszania, ponieważ może on prowadzić do przykrych konsekwencji. Chodzi tutaj o znany turban, czyli zawijanie mokrych włosów w ręcznik.

TikTok staje się prawdziwą kopalnią informacji, jeśli chodzi o tematy związane z modą i urodą. Kobiety z różnych zakątków świata dzielą się sprawdzonymi metodami na tworzenie stylizacji, robienie makijażu, a także pielęgnację skóry, włosów czy paznokci. Wśród nich jest Amy Joseph, która używa nicka amydiala i przyciągnęła już ponad 320 tys. osób do swojego profilu.

Tiktokerka ostrzega. To popularny błąd w pielęgnacji włosów

Niedawno Amy opublikowała wideo, które wzbudziło spore zainteresowanie wśród internautek. Tematem tego nagrania była szkodliwość zawijania mokrych włosów w turban. Ile razy widziałyśmy ten obrazek w filmach, a ile razy same to robiłyśmy? Jednak warto porzucić ten nawyk.

– Nigdy nie owijajcie włosów ręcznikiem w ten sposób. To jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić swoim włosom. Kiedy są mokre, są słabsze, a podnosząc je tak do góry, sprawiacie, że ręcznik je ciągnie, co przyczynia się do nadmiernego wypadania – przestrzegła Amy w swoim nagraniu. Zamiast tego, radziła wyciskać nadmiar wody za pomocą ręcznika lub bawełnianego t-shirtu, idąc od dołu do góry włosów.

Jak osuszać mokre włosy?

Dlaczego nie powinno się zawijać mokrych włosów w ręcznik? W trosce o dobrą kondycję skóry głowy i kosmyków. Przede wszystkim włosy nie mają wtedy dostępu do powietrza, przez co szybciej stają się nieświeże, a także matowe i splątane. Podczas osuszania włosów unikajmy również tarcia. Najlepszym rozwiązaniem jest delikatne wyciskanie pasemek. Warto użyć do tego ręcznika z mikrofibry lub jednorazowego ręcznika włókninowego, który stosują fryzjerzy.

