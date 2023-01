Nikt nie chce być jego sąsiadem. Powód? Zobaczcie nagranie

Nietypowe hobby Piotra Kaszewiaka

To właśnie z zamieszczanych tam filmików i zdjęć dowiadujemy się, że wielką pasją Kaszewiaka jest gra na gitarze elektrycznej. Przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia zaprezentował na Instagramie swoje imponujące umiejętności, grając popularne "Let it snow" w hard-rockowej wersji. Dodał żartobliwie, że nie życzy nikomu takiego sąsiada jak on.