Ludzie + 2 pedagodzyzarobki nauczycieli Joanna Kobylańska 1 godzinę temu Niskie wynagrodzenie pedagogów. Choć słabo zarabiają, uwielbiają swoją pracę Pedagog pracujący z dziećmi do trzech lat, zarabia maksymalnie do 2000 złotych. Choć zarobki nie są imponujące, wielu nauczycieli przyznaje, że lubi swoją pracę. Pedagodzy pracujący w żłobkach mimo niewielkich pensji, czują satysfakcję z wykonywanego zajęcia. Skąd wynika ta zależność?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W żłobkach i przedszkolach pracuje najwięcej kobiet (123RF) Satysfakcja z pracy a niskie zarobki Fundacja Wioski przeprowadziła badania na grupie 500 pedagogów z całej Polski, którzy na co dzień pracują w państwowych oraz prywatnych żłobkach. Badanie objęło także pedagogów pracujących w punktach opieki dziennej, klubach malucha oraz przedszkolach. Jak się okazuje, 49% biorących udział we wspomnianym badaniu, zarabia pomiędzy 1600 a 2000 złotych netto, choć chcieliby otrzymywać pensję w wysokości 2500-3000 złotych. Jednak mimo niskich zarobków, pedagodzy czują zadowolenie z pracy. Często również wybierają swój zawód w oparciu o własną pasję i miłość do dzieci. Materiały prasowe Podziel się Właśnie rzeczona pasja i miłość do dzieci jest ogromnym potencjałem ludzi, który nie zostaje wykorzystany w kontekście ich rozwoju. Fakt, że dziećmi zajmują się osoby, które rzeczywiście bardzo to lubią jest pozytywnym zjawiskiem. Jak wypowiedziała się Aleksandra Kozera, założycielka Wiosek: Biorąc pod uwagę najnowsze badania dotyczące rozwoju mózgu dzieci, tematom dokumentacji myśli dziecka, pedagogice zabawy czy nauczeniu się rozmowy z małymi dziećmi w grupie, pedagodzy małych dzieci mają ogromnie odpowiedzialną funkcję. Materiały prasowe Podziel się Problemy w pracy pedagogów Pedagodzy pracujący z najmłodszymi dziećmi nie narzekają wyłącznie na niskie wynagrodzenie za pracę. Zwracają uwagę również na to, że nie mają szkoleń (aż 80% respondentów), a także przypominają o innych trudnościach w codziennej pracy. Jak wspomnieli, dotyczy to głównie: długich godzin pracy, zbyt licznych grup dzieci, niekorzystnej współpracy z rodzicami oraz nadmiar obowiązków niezwiązanych bezpośrednio z opieką nad najmłodszymi. Pedagodzy ponadto nie czują się doceniani. Ponadto badani chcieliby, aby żłobki podlegały pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, co wiązałoby się z wprowadzeniem Karty Nauczyciela. Materiały prasowe Podziel się Zobacz także: ZNP ma pomysł na pensje nauczycieli. Chcą je powiązać ze średnią krajową Pedagodzy pracujący z najmłodszymi to kobiety W badaniu najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26-30 lat i były to wyłącznie kobiety. Jak tłumaczy Klaudia Oliasz, socjolog: Mężczyźni rzadziej pracują z małymi dziećmi niż kobiety ze względu na to, że kwestia opieki nad dziećmi w poprzednich latach była obowiązkiem kobiet. Obecnie model ten ulega zmianie, jednak wciąż jest silnie zakorzeniony w społeczeństwie. Widać to między innymi na przykładzie różnicy długości czasu urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego, bądź w ogłoszeniach o poszukiwaniu niani, w których podkreśla się, że poszukiwana jest ”ciocia” czy “babcia”. Oliasz dodaje także, że czynniki wpływające na zniechęcenie mężczyzn do pracy z najmłodszymi, prawdopodobnie wynikają z braku prestiżu społecznego czy braku możliwości rozwoju osobistego i kwestia niskiego wynagrodzenia. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze