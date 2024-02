Nocne SMS‑y od Biedronki. Jak zablokować niepożądane wiadomości?

"To powinno lecieć w telewizji". Nagranie z Biedronki obejrzały miliony

Program lojalnościowy Biedronki przynosi wymierne korzyści, dlatego Polacy chętnie do niego przystępowali, rejestrując plastikową kartę lub ściągając aplikację Biedronki. Nie każdy z użytkowników zdawał sobie sprawę, na co się zgadza, akceptując tzw. obowiązkowe pola z gwiazdką, czyli regulamin oraz zgody marketingowe. Jest tam wyraźnie napisane, że akceptacja regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (e-mail, SMS/MMS oraz wiele innych).

W związku z tym SMS-ów od Biedronki nie da się tak po prostu dodać do listy spamu z poziomu telefonu. Aby zerwać niepożądany kontakt, musimy wycofać się z programu lojalnościowego. Możemy to zrobić z poziomu aplikacji Moja Biedronka. Klikamy "Więcej", a następnie "Zarządzanie kontem". Wybieramy opcję "Usuń konto" i potwierdzamy. Jeśli korzystamy z plastikowej karty, musimy zalogować się na stronie: moja.biedronka.pl, przejść do profilu i sekcji: "Zarządzaj kontem". Wybieramy tam opcję "Zrezygnuj z karty Moja Biedronka" i również potwierdzamy.