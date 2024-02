Pokazuje kulisy pracy w Biedronce. Ma miliony wyświetleń

Choć zapewne nie ma Polaka, który nigdy nie robił zakupów w Biedronce, mało kto z nas wie, jak wygląda praca w dyskoncie od kulis. Nie jest to jednak już tajemnicą, ponieważ jeden z użytkowników TikToka, kryjący się pod pseudonimem majkel_bo, pokazuje to w nagraniach publikowanych na platformie. Jego filmy są wyświetlane przez miliony osób.

Użytkownik majkel_bo staje się ulubieńcem internautów. Jako pracownik Biedronki, w której pracuje już od 15 lat, pokazuje, jak wygląda jego codzienna praca i czym dokładnie zajmuje się w sklepie. Tym samym niedawno mogliśmy zobaczyć, jak zaczyna poranną zmianę z innymi pracownikami - tańcząc wspólnie do piosenki "Lambada".

"Nagrajcie lepiej filmik, jak kończycie zmianę", "Jak kończycie zmianę to też tak wesoło?", "No i gitara, grunt to pozytywne nastawienie" - czytamy w komentarzach pod filmikiem.